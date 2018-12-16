На Замшиной маршрутка вылетела на тротуар и забуксовала

Сегодня, 18 января, около четырех часов вечера в Калининском районе города произошла авария с участием маршрутного такси.Соответствующие фотографии и комментарии очевидцы разместили в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».



Сообщается, что около лицея на улице Замшиной маршрутка вылетела прямо на тротуар перед учебным заведением. Лишь нескольких сантиметров не хватило для того, чтобы транспортное средство врезалось в ограду лицея. Если бы не снег, который затормозил маршрутку, это бы неизбежно произошло.





Транспорт простоял там какое-то время и затруднил проход лицеистов. Однако о пострадавших информации нет. Известно, что сейчас маршрутка благополучно курсирует по улицам Петербурга.



