Ленинградская область поддержит местных фермеров субсидиями

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу надеются, что, благодаря субсидиям, станет больше коров, которые будут давать ежегодно до 10 тонн молока. Известно, что участники программы должны будут заплатить за все всего лишь тысячу рублей.







