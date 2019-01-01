В Волховском районе в результате массовой аварии погиб человек



Прибывшие на место медицинские работники выяснили, что от полученных травм скончался водитель «Лады». Им оказался мужчина, личность которого устанавливается. Помимо прочего травмы получили два человека – женщина и подросток 14 лет. Они доставлены в больницу в тяжелом состоянии и находятся под наблюдением врачей, говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Из-за аварии пришлось временно ограничить дорожное движение.









По предварительным данным, водитель «Лады», пытаясь обогнать машину, столкнулся сначала с лесовозом, а затем с фурой. На этом все не закончилось – «Вольво», отскочив, наехал на двух других участников дорожного движения. В результате, досталось сразу пятерым машинам.