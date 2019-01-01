Пятая часть росссиян намерена окунуться в крещенскую прорубь в этом году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование и выяснил, что побуждает россиян окунаться в Крещение в прорубь. Об этом сообщает «РИА Новости».





Прежде всего, выяснилось, что в этом году собираются окунуться в крещенскую прорубь 19 января 20% всех россиян. Их этого числа 63% сообщили, что проводят этот обряд по традиции и окунаться в 2019 году – для них уже не впервой. Чтобы укрепить здоровье, окунается 14% опрошенных. Около 8% рассказали, что в этом году попробуют окунуться в первый раз и что давно хотели принять участие в праздновании Крещения.

Однако лишь 16% собираются купаться по религиозным мотивам.



Далее сообщается, что почти 80% респондентов не собираются окунаться

в прорубь вообще. Из этого числа 31 % просто боится заболеть, поэтому отказался от проруби. Остальные утверждают, что имеют другие религиозные взгляды, поэтому православное купание им чуждо.





Отметим, что ВЦИОМ провел этот опрос 16 января. В нем приняло участие около 1600 человек возрастом от 18 лет.



