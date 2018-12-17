В Санкт-Петербурге появится три новых перехватывающих парковки

При этом рядом со станцией метро «Рыбацкое», где есть автостоянка, не прекращаются работы. Ее хотят сделать современнее и удобнее, говорится в сообщении комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.





Напоминаем, что на данный момент в городе есть 18 автостоянок. На них останавливаются не только автомобили, но и общественный транспорт. Функция перехватывающих парковок состоит в том, что на них можно временно оставить машину и пересесть, например, на метро.







