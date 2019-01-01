В Санкт-Петербурге утвердили появление мемориальной доски в честь женщины-водолаза

Напоминаем, что Нина Соколова стала первый женщиной-водолазом в СССР. Инициаторами увековечения ее памяти стало руководство ООО «Транснефть – Балтика». Представители компании заявили, что возьмут все расходы на себя. Эту идею поддержал временно исполняющий главы города Санкт-Петербурга Беглов еще в конце 2018 года. Наконец решение утверждено официально, говорится в сообщении администрации Смольного.