В Петербурге задержали находящегося два года в розыске экстремиста

Накануне, 17 января, в Красногвардейском районе Петербурга полиция задержала 38-летнего мужчину, который был объявлен в федеральный розыск за экстремистскую деятельность. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.





Известно, что в 2015 году Центр «Э» закрыл организацию «НСИ» (Национальная Социалистическая Инициатива), ранее называемую «Шульц-8». Глава этой организации, мужчина родом из Северной столицы, регулярно публиковал в сети призывы, уничижающие человека по признакам национальности и расы.



Было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти и вражды» и передано в суд в 2016 году. На следующий год было назначено судебное заседание по этому делу, но подсудимый на разбирательство не явился. После этого лидера «НСИ» объявили в федеральный розыск.



Сейчас экстремист задержан и находится в органах полиции. Инициатору розыска уже сообщили о задержании преступника.



