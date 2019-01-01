Беглов попрощался с четырьмя вице-губернаторами

Напоминаем, что Александр Говорунов большую часть своей жизни работал в «Сбербанке», занимая там различные посты. Так, в 2010 году его назначили председателем Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России". На этой должности он проработал четыре года, а после был приглашен в Смольный. Чем он намерен заняться сейчас – не уточняется.





Михаил Кучерявый, получив военное образование, работал в различных структурах. Одно время он занимал должность вице-губернатора Ленинградской области. В администрацию Санкт-Петербурга он пришел в 2017 года и вот, спустя два года, покидает ее.





Некоторые чиновники согласились стать советниками губернатора. Новые обязанности будут выполнять Константин Серов и Сергей Мовчан.





Константин Серов – обладатель орденов и званий, долго время работал в городе на Неве. Здесь он успел сделать многое – преподавал в университете, был главой Администрации Невского района Петербурга. Вице-губернатором Серов стал в мае 2017 года.





Его коллега – Сергей Мовчан – одно время работал в адвокатуре, в Ленгорисполкоме, а также в СП "Сигма". Довольно долго он строил карьеру в роли аудитора Счетной палаты России – с 2007 по 2015 год. После его пригласили на пост вице-губернатора Санкт-Петербурга, который он занимал до сегодняшнего дня.





Сейчас информация о четырех вице-губернаторах недоступна на сайте администрации города. Новость об увольнении чиновников стала известно благодаря пресс-службе Смольного.









Фото: BaltPhoto, сайт Администрации









