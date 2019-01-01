Администрация Санкт-Петербурга лишилась Сергея Мовчана



Напоминаем, что в пятницу ушел из администрации не только Мовчан, но еще несколько чиновников. Правда, бывший вице-губернатор вместе с Константином Серовым будут помогать Беглову.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге назначили новых председателей шести комитетов . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)

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Такое решение принял временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сегодня, 18 января. Известно, что Мовчан отвечал сразу за несколько сфер. Кто займет его пост – пока что не уточняется. Об очередном увольнении рассказали в пресс-службе Смольного.