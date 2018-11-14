Беглов распорядился, чтобы уволили Константина Серова



До этого мы рассказывали об увольнении еще нескольких политических деятелей. Смольный покинули по собственному желанию Михаил Кучерявый, а также Александр Говорунов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге назначили новых председателей шести комитетов . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Александр Беглов подписал постановление, согласно которому своей должности лишился Константин Серов. Информация о чиновнике уже удалена с официального сайта администрации города – чем он займется в дальнейшем, непоянтного.