Администрацию Санкт-Петербурга по собственному желанию покидает Михаил Кучерявый

Михаил Кучерявый стал вторым человеком из Смольного, который ушел из администрации в эту пятницу. С решением согласился временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов. Неизвестно, чем займется чиновник после своего увольнения. Есть мнение, что он станет советников губернатора. О случившемся сообщили в пресс-службе Смольного.