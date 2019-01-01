Беглов уволил руководителя администрации губернатора Александра Говорунова



Напоминаем, что в администрации северной столицы который день просходят кадровые перестановки. Сразу несколько чиновников лишилось своих постов, кого-то было решено повысить, а кого-то, напротив, привлечь к выполнению новых обязанностей.



Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге назначили новых председателей шести комитетов . (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



Александр Говорунов контролировал деятельность сразу несколько комитетов. Новость об его отстранении стала для всех неожиданностью. Чем именно обуславливается такое решение Беглова – не уточняется. Об увольнении Говорунова сообщили в пресс-службе Смольного.