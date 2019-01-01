Валентина Матвиенко телеграммой поздравила петербуржцев с Днем прорыва блокады

Сегодня, в 76-летнюю годовщину прорыва блокады Ленинграда, свои поздравления жителям города принесла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Соответствующую телеграмму она направила врио губернатора Петербурга Александру Беголову. Об этом сообщает Смольный.



В своем обращении к жителям Северной столицы Матвиенко отметила: «Мы преклоняемся перед стойкостью и мужеством участников тех страшных событий». Председатель СовФеда считает, что блокадники проявили образец «неисчерпаемой силы духа нашего великого многонационального народа».





Помимо этого Валентина Матвиенко пожелала жителям Петербурга быть здоровыми, а также мира и благополучия.



