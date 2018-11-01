Власти недовольны темпами достройки проблемного жилья в Санкт-Петербурге



В доме на Светлановском уже стройка подходит к концу – там доделывают фасад. На Герасимовой подрядчик не смог справиться со своей задачей – его пришлось сменить на другого, который обещал завершить начатое в ближайшее время. Власти пообещали, что строго следят за долгостроями.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал в 2019 году максимально заняться долгостроями. (Элла Андреева, Gazeta.SPb)



К неутешительному выводу пришли на совещании, которое состоялось сегодня, 18 января. Выяснилось, что многие дома все еще не готовы, хотя должны были быть сданы уже довольно давно. Многие жилые комплексы находятся в зоне риска. Так, ЖК «Усадьбу на Ланском» разрешили сдать максимум в июле 2019 года. Средства на достройку исполнитель должен найти самостоятельно.