В Пулково сел самолет с тяжелобольным младенцем из Оренбурга

Сегодня, 18 января, примерно в пять часов вечера в аэропорту Петербурга Пулково совершил посадку самолет МЧС. Об этом сообщает «Мойка78».





На борту воздушного судна находился тяжелобольной ребенок, которому только исполнилось шесть дней. Его экстренно доставили из Оренбурга в Северную столицу для лечения. Сообщается, что младенец перенес полет благополучно. По крайней мере, его состояние не ухудшилось. Во время полета за малышом пристально наблюдали медики, также больной был обеспечен необходимым медицинским оборудованием.



Прямо из Пулково малыша на машине скорой увезли в перинатальный центр Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Там ребенку окажут соответствующую помощь. О том, чем именно болен младенец, не сообщается.