Василеостровцы собрали больше тысячи подписей во имя шумоизоляции

Активисты движения “Защитим остров Васильевский” передали врио губернатора Петербурга Александру Беглову 1258 подписей за установку шумозащитных экранов. Об этом соощается в группе, созданной активистами “ВКонтакте”.





Звуки с трассы ЗСД круглосуточно доставляют дискомфорт жителям Васильевского острова. Больше всего они мешают тем, кто живёт на Морской набережной и в ЖК “ЯРомантик”. Люди просят Беглова обратить на это внимание и предлагают установить шумозащитные экраны вдоль магистрали.





В сообщении указывается, что василеостовцы просят главу города высказаться по этому поводу.



Напомним, что Западный скоростной диаметр начали строить в 2005 году. Магистраль растягивается почти на 47 км и на 55% состоит из разнообразных искусственных сооружений: эстакад, тоннелей и путепроводов.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что ЗСД в сторону КАД перекрыта в южной части Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



