Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может перейти в ПСЖ за 35 млн евро

Ранее сообщалось, что Паредес может перейти в «Челси». Кроме того, аргентинский клуб «Бока Хуниорс» предложил «Зениту» за Паредеса $ 35 млн, но «сине-бело-голубые» отказались от этого предложения. В петербургском клубе подчеркнули, что готовы рассмотреть предложение на сумму не менее чем в $ 50 млн, а в аренде питерский клуб не заинтересован





Паредес перешел в «Зенит» летом прошлого года из «Ромы». Срок действия контракта в петербургским клубом рассчитан до 2021 года.

Отметим, что 24-летний футболист в этом сезоне сыграл в составе «Зенита» 15 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.



