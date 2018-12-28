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Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес может перейти в ПСЖ за 35 млн евро
18:43
Тэги: псж, зенит, леандро паредес
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