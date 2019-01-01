Стала известна причина взрыва на газопроводе в Ленобласти





Напомним, сегодня в деревне Овино Тихвинского района Ленобласти на магистральном газопроводе произошел взрыв. ЧП произошло на 460 км магистрального газопровода. В результате ЧП никто не пострадал.



Сейчас из-за происшествия перекрыт участок газопровода длиной 24 км. Сотрудники экстренных служб ждут, пока выгорит газ.





Как уточнили в Минэнерго, ЧП не повлияло на транспортировку газа.





В Тихвинском районе Ленобласти на магистральном газопроводе произошел взрыв и пожар из-за его повреждения при проведении земляных работ, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.