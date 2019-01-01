«Пассажиравтотранс» похвалил петебуржцев, которые накануне спасали от снега автобусы

Сегодня, 18 января, на сайте ГУП «Пассажиравтотранс» было опубликовано обращение к гражданам. В нем выражается благодарность проживающим в Приморском и Калининском районах Петербурга людям, которые помогали вызволять автобусы из снега.





Накануне из-за сложнейших погодных условий, а именно из-за снежных заторов, несколько автобусов застряли в сугробах. Спасать транспорт помогали сами люди – пассажиры и прохожие.





«В сложной ситуации жители вновь продемонстрировали готовность помочь и неравнодушие» – отметила компания и выразила благодарность людям.