На границе с Финляндией задержали жителя Петербурга с вениками (фото)





В ходе осмотра выяснилось, что товар был не задекларирован. Веники общим весом 324 кг обнаружили в багажнике автомобиля. Исходя из количества и веса товар признан таможенным органом не для личного пользования.





В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».



Ранее сообщалось о том, что н Ранее сообщалось о том, что н а жителя Петербурга завели три административных дела за дебош в Пулково. (Майя Брик, Gazeta.SPb)















Фото: С еверо-Западное таможенное управление



















На таможенном посту МАПП Брусничное Выборгской таможни по направлению выезда из России в Финляндию был задержан водитель Toyota, у которого было обнаружено 1 тыс. 50 веников, сообщили Gazeta.SPb в Северо-Западном таможенном управлении.