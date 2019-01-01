Главный крест водрузили на купол Скорбященского храма

Сегодня, 18 января, на один куполов Церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», называемой в народе Скорбященской, установили главный крест. Об этом сообщает «Мойка78».



В церемонии принимали участие глава города Александр Беглов и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер – они помогли установить главный крест на купол Скорбященского храма. При водружении креста и освящении храма присутствовал и митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Сообщается, кроме того, что Беглов и Миллер возложили цветы блаженной Матроне.





Напомним, что церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» находится на проспекте Обуховской обороны. В 1933 году храм был разрушен – его взорвали. С 2016 года церковь начали восстанавливать. Сейчас работы по её воссозданию почти завершены.



