Жители Калининского района возмущены отсутствием уборки снега

Участники группы "Калининский Лайт" не дождавшись, уборки снега от ответственных служб, завтра призывают жителей самостоятельно выйти и очистить площадку для занятий детей физкультурой на территории детского сада № 76.





«Жители продолжают возмущаются, что платят налоги, а нет уборки. С собой брать перчатки. Инветарь будет. Встреча: завтра, 19 января в 10:30 по адресу: Светлановский пр., 109/4», - говорится в сообщении.





Ранее сообщалось о том, что депутат ЗакСа Петербурга предложи л Росгвардии вооружиться «лопатой Беглова» и убирать снег.(Майя Брик, Gazeta.SPb)



