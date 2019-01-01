Подросток из Ленобласти признан виновным в избиении школьника в парке «Орлова Роща»





Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов.





Следствием и судом установлено, 15 июля прошлого года 16-летний подросток в парке "Орлова Роща" избил 15-летнего школьника и нанес ему телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков и ссадин.





Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и показал, что избил потерпевшего по надуманному поводу и непроверенным фактам.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что следственный комитет начал провер ку по факту избиения подростка из детского дома. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Подросток из Гатчины Ленобласти признан виновным в избиении 15-летнего мальчика, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.