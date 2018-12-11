Владелец «Продуктов» на Автовской торговал нелегальным алкоголем

Прокуратура Кировского района проверила магазин «Продукты» на Автовской улице. Об этом 18 января сообщает ведомство.





Выяснилось, что владелец торговой точки занимался оборотом алкоголя без соответствующей лицензии. Было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.16 КоАП – «Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота».





После этого дело отправилось в Арбитражный суд города и было рассмотрено по существу. В результате предпринимателю, который продавал алкоголь без лицензии, назначили штраф. Все запасы алкоголя, которые были в «Продуктах», правоохранители направили на уничтожение.



