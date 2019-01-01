«Метрострой» прокомментировал иск «Дирекции транспортного строительства»





Организация обвинила «Дирекцию транспортного строительства» в нарушении условий контракта.





«Согласно банковскому сопровождению ОАО «Метрострой» затратил на строительство данной линии 35 млрд рублей. Все платежи осуществлялись через спецсчет в обязательным акцептом (согласованием) со стороны заказчика. Оплачено из них менее 30 млрд. До сих пор в ОАО «Метрострой» поступают сметы на уже выполненные работы", - заявили в компании.





Напомним, СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» подала иск к ОАО «Метрострой». Сумма заявленных исковых требований составляет 2,8 миллиона рублей



