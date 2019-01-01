«Дирекция транспортного строительства» подала иск к ОАО "Метрострой"  на 2,8 млрд рублей

Сумма заявленных исковых требований составляет 2,8 миллиона рублей





"Истец: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства». Ответчики: ОАО по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой", — говрится в сообщении.



Причиной иска стали многочисленные претензии к станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая». В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) отметили, что исполнительная документация была предоставлена не полностью, а предъявленные объемы работ не соответствовали выполненным на самом деле.



Ранее Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Петербурга о признании банкротом компании "Метрострой". Фискальные органы потребовали от метростроевцев боле более 800 млн рублей.

За прошлый год в Арбитражном суде находится 204 дел по исковым требованиям к "Метрострою" на сумму 7,38 млрд рублей.



Общий долг «Метростроя» составляет 15 млрд рублей, из них 14 млрд рублей — это банковские гарантии.