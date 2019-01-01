Возбуждено уголовное дело после смерти матери и её шестимесячной дочки на «Скандинавии»

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек в Выборгском районе города на трассе «Скандинавия», сообщает 18 января «Мойка78».





Будет установлен виновный по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».





Напомним, что накануне, 17 января, на 134 км трассы «Скандинавия» автомобиль Hyundai Solaris, под управлением мужчины 1994 г.р., вылетел на встречную полосу и врезался в Volkswagen Multivan. В результате жена и ребенок водителя скончались, водитель другой иномарки не пострадал.



В тот момент на трассе наблюдалась непростая транспортная ситуация – снег затруднял видимость и мешал движению. Возможно, именно это стало причиной смертельной аварии.





Все обстоятельства будут устанавливать органы следствия. Сейчас водитель Hyundai, который будет проходить подозреваемым по этому делу, находится в медицинском учреждении. Его уже подвергли анализам, которые определят содержание алкоголя в его крови.