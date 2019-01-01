В Ленобласти произошел взрыв на магистральном газопроводе





Взрыв произошел во время проведении строительных работ на новой ветке.



На месте происшествия работают спасатели. Жилые постройки расположены вдали от места взрыва. По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал.





Отметим, что в Тихвинском районе проживает около 70 тыс. человек.





ЧП произошло на 460 км магистрального газопровода