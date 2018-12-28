Предприимчивый петербуржец закупился на бумажки из «банка приколов»

Накануне, 17 января, в отдел полиции обратилась женщина и рассказала, что обнаружила вместо обычных денег в кассе билеты так называемого «банка приколов». Об этом сообщает «Мойка78».



Выяснилось, что 17 января к киоску «Союзпечати» на Коломяжском проспекте подошли два неизвестных – это зафиксировано на видеозаписи. Один из мужчин обратился к продавцу и попросил дать ему три кружки общей стоимостью 800 рублей. После того, как сотрудница торговой точки выполнила просьбу покупателя, тот протянул ей купюру номиналом две тысячи рублей. Женщина выдала сдачу покупателю и оба мужчины ушли.



Уже позже продавец поняла, что купюра ненастоящая. Она оказалась билетом «банка приколов». Женщина незамедлительно обратилась в органы полиции.





Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливают подробности случившегося.



