Гендиректор завода в Петербурге обвиняется в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 97 млн рублей

Он обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.





По версии следствия, Харитонов, заключил с АО «Завод «Киров-Энергомаш» договор поставки на общую сумму на 194,6 млн рублей.

После чего похитил денежные 97,3 млн , перечисленные в качестве аванса. Он же совершил легализацию похищенных денежных средств.





Кроме того, по версии следствия, он скрыл принадлежащие организации 71,5 млн рублей на оплату текущих платежей, которые должны быть удовлетворены после погашения недоимки по по налогу на добавленную стоимость.





К производству уголовное дело пока не принято.





Ранее сообщалось о том, что суд отправил сотрудника «Адмиралтейских верфей» под домашний арест по делу о многомиллионном мошенничестве на госконтракте Минобороны. (Майя Брик, Gazeta.SPb)