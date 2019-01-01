У станции метро «Академическая» автомобиль влетел в остановку, на которой находилось около десяти человек (видео)





«На Гражданском у дома 88 машина влетела в остановку, есть пострадавшие», - сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Петербурга".





По предварительной информации, водитель Nissan Tiida не справился с управлением и въехал в остановку. Как сообщили Gazeta.SPb в ГИБД, в результате ДТП женщина, находившаяся на остановке получила тяжкий вред здоровью.













На место происшествия приехала скорая помощь.



«Летуны зимние, когда вас успокоят уже? Столбы на дороге лучше вносите, это менее трагично», - пишут пользователи Сети.



«Помимо ошибки водителя не стоит забывать о том, что дороги надо чистить», - отметил другой комментатор.



Cейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.















Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"











Недалеко от станции метрополитена «Академическая» автомобиль врезался в остановку, на которой находились люди.