|
Сегодня
18 января, пятница
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
На перекрестках Московского проспекта установят знаки "Слепые пешеходы"
15:28
Тэги: инвалиды, пешеходный переход, омбудсмен
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Гендиректор завода в Петербурге обвиняется в мошенничестве и отмывании денег на сумму более 97 млн рублей
- У станции метро «Академическая» автомобиль влетел в остановку, на которой находилось около десяти человек (видео)
- Во Всеволожске найдена девочка, которая ранее ушла из дома и пропала без вести
- Сотрудница кредитных организаций получила условный срок за мошенничество на сумму более 1,1 млн рублей
- Движение транспорта по Воронежской улице ограничат до мая
- В Петербурге будут судить мигранта за несообщение о вербовке в террористы
- Пожар в петербургской типографии произошел из-за взрыва боеприпаса
- В Петербурге толерантность к мигрантам снижается, а количество региональных покупателей жилья растет
- После вмешательства прокуратуры организации покинули помещения в здании на Большой Морской
- В 2019 году в Петербурге за 8 млрд рублей обновят 145 километров теплосетей
- Беглову передали 1258 подписей за установку шумозащитных экранов вдоль ЗСД
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
30 ноября 2018
30 декабря 2018
21 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.