На перекрестках Московского проспекта установят знаки "Слепые пешеходы"

Александр Шишлов - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петребурге - в течение 2018 года проводил проверку обепечения доступной среды для инвалидов. Об этом сообщает аппарат омбудсмена.



Осенью 2018 было установлено, что отсутствие знаков "Слепые пешеходы" на Московском проспекте создает аварийные ситуации. Матриалы проверки Шишлов направил в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В Комитете, в свою очередь, пообещали установить сответсвующие знаки - это будет сделано во втором квартале следующего года.





Напомним, что Московский проспект - одна из основных магистралей Северной столицы, движение здесь всегда интесивное. При этом перекрестками в районе Московского проспекта часто пользуются инвалиды по зрению. Всего здесь было проверено 17 пересечений дорог. Сейчас лишь на четырех из них установлены дополнительные знаки для водителей, сообщающие о слепых пешеходах.