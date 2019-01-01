Во Всеволожске найдена девочка, которая ранее ушла из дома и пропала без вести



Сотрудники Росгвардии и инспектор по делам несовершеннолетних увидели у дома №6 на Центральной улице во Всеволожске девочку, которая была схожа по приметам с объявленным в федеральный розыск ребенком, ранее ушедшим из дома.

Сотрудники Росгвардии и полиции доставили девочку в 128 отдел полиции, где впоследствии она была передана родителям, ранее обратившимся с заявлением о пропаже дочери.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге психически больная девушка ушла из дома, оставив прощальную записку. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли 14-летнюю девочку, которая ранее ушла из дома и была объявлена в федеральный розыск, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.