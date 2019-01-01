Сотрудница кредитных организаций получила условный срок за мошенничество на сумму более 1,1 млн рублей



Она обвиняется по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере".





Суд установил, что в период конца декабря 2016 по август 2018, используя служебное положение, оформила подложные документы и внесла недостоверные сведения в программное обеспечение кредитных организаций, похитив таким образом денежные средства юридических лиц на общую сумму более 1,1 млн рублей.





Ранее сообщалось о том, чт о гендиректор ООО«СМУ-2002» получил условный срок за мошенничество с квартирой на четыре млн рублей.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Ленинский районный суд Петербурга приговорил сотрудницу ООО КБ «Юниаструм Банк» и ПАО «Восточный экспресс банк» к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.