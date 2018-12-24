Движение транспорта по Воронежской улице ограничат до мая

Ремонт теплосети на улице Воронежской позволит защитить трубы от коррозии и соответсвенно повысит срок их службы. Работы проводит АО "Теплосеть". Об этом сообщает "Фонтанка".





Первы этап работ уже завершен - смонтирована и запущена в работу временая теплосеть. На очереди второй этап - в ходе него уничтожат старые трубыи на их месте возведут новые со специальной защитой от коррозии.





Во время ремонтных работ до первого мая 2019 года будет ограничено движение транспорта по улице Воронежской. Так, улица Воронежская будет перекрыта на участке от Прилукской до Курской улиц, а также на участке от Курской улицы до 52 дома. При этом будет ограничено движение на перекрестке Прилукской и Воронежской улиц.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что В центре Петербурга из-за проведения «Эстафеты огня» будет перекрыто www.gazeta.spb.ru/2067759-0/ движение. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb)



