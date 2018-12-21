В Петербурге будут судить мигранта за несообщение о вербовке в террористы





По версии следствия, знакомый подусудимого Юлдашев, являясь приверженцем радикальных идей ислама, решил стать участником международного террористического сообщества “Катиба Таухил валь-Джихад”. Для этого он нашел сообщника, который мог помочь ему уехать в Сирию, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.





О своих планах Юлдашев неоднократно сообщал Тохирову, однако тот в уполномоченные органы не сообщил.

К производству уголовное дело пока не принято.





Ранее сообщалось о том, что з накомый организатора теракта в Казанском соборе заплатит 70 тыс. рублей штрафа за несообщение о подготовке теракта.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Невский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Миржалола Тохирова, обвиняемого в несообщении о преступлении.