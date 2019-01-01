Пожар в петербургской типографии произошел из-за взрыва боеприпаса

По предварительной информации, погибшие занимались поисковыми работами на местах боёв времен Великой Отечественной войны. В ходе обысков, произведенных по местам их проживания, были обнаружены и изъяты металлоискатель, муляжи гранат времен Великой Отечественной войны и другие предметы.





Основной версией пожара является взрыв боеприпаса, добытого погибшими во время поисков. Сейчас проводится ряд экспертиз, направленных на подтверждение этой версии и выяснения всех обстоятельства произошедшего.





Напомним, около 16.00 17 января 2019 года в газетном комплексе, расположенном на Ленинском проспекте, 139, произошел пожар, в результате которого погибли три человека - менеджер организации и двое его знакомых. Пламя разрушило перекрытия между вторым и третьим этажами. В ликвидации пожара были задействованы 105 человек и 23 единицы техники.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петербурге возбуждено уголовное дел о по факту гибели человека во время пожара в типографии на Ленинском.(Майя Брик, Gazeta.SPb)











Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"









