В Петербурге толерантность к мигрантам снижается, а количество региональных покупателей жилья растет





Наибольший интерес к недвижимости Северной столицы проявляют жители Мурманска. Доля запросов от клиентов из этого города составляет 5,9%. Больше всего их интересуют компактные квартиры на Васильевском острове. Средний бюджет сделки составил порядка 2,6 млн рублей.

Более активны на рынке недвижимости Петербурга были жители Нижнего Новгорода и Благовещенска. Доля спроса от клиентов из этих городов была на уровне 6,6% и 7,9%. Представители этих регионов равномерно интересовались лотами в четырех центральных районах города.



Представители Хабаровска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Твери совокупно составляют порядка 30% запросов на квартиры-студии в центре Петербурга. Повышенным интересом, у покупателей из этих городов, пользовались объекты в Центральном и Петроградском районах. Большая часть сделок по Центральному району заключалась в инвестиционных целях.



Открывают тройку лидеров на квартиры-студии в центре Петербурга жители Вышнего Волочка. Доля запросов от представителей этого города была на уровне 11,2%. Наиболее высоким спросом у этой категории покупателей пользовались объекты в Василеостровском и Адмиралтейском районах.



Лидерами по количеству запросов на квартиры в центре Петербурга стали жители Новосибирска и Краснодара. Доля запросов составляла 12,5% и 18,4%.



“Жители Петербурга крайне толерантны, но из-за большого наплыва гостей из Средней Азии терпимость ко всем приезжим, даже россиянам из других регионов, уменьшается. По нашей практике, основная масса клиентов из регионов, которые приобретают недвижимость в центре города, в большинстве случаев являются успешными и востребованными специалистами. Также добавим, что количество региональных сделок постоянно растет”, - отметил генеральный директор ГК “Метражи” Евгений Морозов.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что краткосрочная и долгосрочная аренда жилья в центре Петербурга дешевеет.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Недвижимость в Петербурге пользуется высоким спросом у региональных покупателей, сообщили Gazeta.Spb эксперты ГК “Метражи”.