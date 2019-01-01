После вмешательства прокуратуры организации покинули помещения в здании на Большой Морской

Установлено, что здание на Большой Морской улице закреплено на праве оперативного управления за ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова» и находится в собственности РФ.





Прокуратура осмотрела помещения и установила, что они используются сторонними организациями по договорам хранения.

Вместе с тем, эти договоры заключены институтом с превышением полномочий.



В адрес руководителя института и генеральных директоров двух организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.





Кроме того, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа и предупреждения.



