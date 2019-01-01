В 2019 году в Петербурге за 8 млрд рублей обновят 145 километров теплосетей

Специалисты ГУП “ТЭК СПб” подвели итоги исполнения инвестиционной программы за счет собственных средств и Адресной инвестиционной программы средств городского бюджета в 2018 году. Так, сообщается, что в 2018 году было обновлено 140 километров теплосетей. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".





В 2019 году сотрудники предприятия ставят перед собой более амбициозную цель и планируют обновить 145 километров. Из бюджета помощь по сравнению с 2018 году возрастет на 500 миллионов рублей и составит более 4 миллионов рублей.





Из собственных средств почти 4,2 млрд рублей.





Как отметили в компании, ГУП “ТЭК СПб” начал реализацию новой инвестиционной программы на 2019-2023 годы и планирует наращивать объем вложений в развитие городской теплоэнергетики.