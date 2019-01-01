Беглову передали 1258 подписей за установку шумозащитных экранов вдоль ЗСД

Активисты движения «Защитим остров Васильевский» передали врио губернатора Александру Беглову 1258 подписей петербуржцев, собранных под петицией за установку шумозащитных экранов вдоль Заданого скоростного диаметра на участке автомагистрали, который проходит в непосредственной близости от жилых домов на Васильевском острове, сообщили Gazeta.SPb представители движения.



«Шум и грязь стали постоянными спутниками жителей домов на Морской набережной и ЖК «ЯРомантик», чьи окна выходят прямо на скоростную автомагистраль. На сложившуюся ситуацию, уже экс-губернатор, Георгий Полтавченко закрывал глаза. Сегодня у нас есть надежда, что с приходом команды Беглова, на проблемы горожан будут обращать больше внимания, хотя бы до предстоящих выборов», - отметили в движении «Защитим остров Васильевский»





Защитники призывают Беглова обратить внимание на сложившуюся ситуацию и высказать свою позицию по этому вопросу.