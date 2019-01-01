Массовое ДТП остановило движение на КАД (фото)

Как сообщили очевидцы в соцсетях, ДТП произошло на КАД перед Вантовым мостом.





«Серьезная авария на КАД, перед вантовым мостом, машин 10. Движение сильно затруднено», - говорится в сообщении.









О пострадавших не сообщается.

При этом, в ГИБДД отметили, что на этом участке произошла не одна массовая авария, а несколько ДТП. На место происшествия прибыли эвакуаторы. Движение организовано по двум полосам.



