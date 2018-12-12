Ремонт эскалатора на пять дней изменит режим работы станции “Площадь Восстания”

На официальном сайте ГУП “Петербургский метрополитен” разметили информацию о том, что в связи с ремонтом эскалатора изменяется режим работы вестибюля 1 станции “Площадь Восстания”.





Сотрудники петербургской подземки сообщают, что выход на улицу Восстания будет работать в другом режиме в период с 22 по 27 января.





Так, по рабочим дням 17:00 до 19:30 часов вход на станцию будет ограничен. Ремонтные работы будут проводить на эскалаторе.





Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.