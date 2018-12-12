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Ремонт эскалатора на пять дней изменит режим работы станции “Площадь Восстания”

13:23
Тэги: метро, эскалаторы, ремонт, площадь восстания
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Тэги: метро, эскалаторы, ремонт, площадь восстания



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