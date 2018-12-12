|
Сегодня
18 января, пятница
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
Ремонт эскалатора на пять дней изменит режим работы станции “Площадь Восстания”
13:23
Тэги: метро, эскалаторы, ремонт, площадь восстания
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Петербурге толерантность к мигрантам снижается, а количество региональных покупателей жилья растет
- После вмешательства прокуратуры организации покинули помещения в здании на Большой Морской
- В 2019 году в Петербурге за 8 млрд рублей обновят 145 километров теплосетей
- Беглову передали 1258 подписей за установку шумозащитных экранов вдоль ЗСД
- Массовое ДТП остановило движение на КАД (фото)
- Судебные приставы заставили петербургское предприятие выплатить зарплату сотруднику
- Врач неотложки обнаружил забитого до смерти мигранта в Красном Селе
- В ГИБДД назвали самый аварийный день в Петербурге в 2019 году
- После пожара в петербургской типографии жительница Ломоносова не может найти мужа
- В Петербурге будут судить «Володарского стрелка», который устроил пьяную стрельбу после ДТП
- Жилищная инспекция посетила незаконный хостел на Литейном
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
29 декабря 2018
24 декабря 2018
24 декабря 2018
24 декабря 2018
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.