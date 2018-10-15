Судебные приставы заставили петербургское предприятие выплатить зарплату сотруднику

задолженности по заработной плате. Судебные приставы списали почти 162 тыс. рублей с расчетного счета работодателя, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Петербургу.



В Выборгском РОСП УФССП России по Петербургу были возбуждены

исполнительные производства в отношении ООО «Норманн-Консалт». Юридическое лицо, занимающиеся управлением недвижимым имуществом, по решению суда обязано выплатить работнику заработную плату в размере 162 тыс. рублей. Судебный пристав в целях принудительного исполнения решения суда обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках, в связи неисполнением в добровольный срок была применена дополнительная санкция в виде взыскания исполнительского сбора.



Впоследствии необходимая сумма была списана с банковского счета должника. После перечисления денежных средств на счет взыскателя производство было окончено фактическим исполнением.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в Петербурге правозащита «Открытой России» помогла почтальону выиграть дело в суде у Почты России.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Исполнено решение Выборгского районного суда Петербурга о взыскании