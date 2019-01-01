Врач неотложки обнаружил забитого до смерти мигранта в Красном Селе

Правоохранительные органы и следственный комитет начали проверку по факту гибели жителя Красного Села, сообщает АН “Оперативное прикрытие”. Сообщается, что в одной из квартир дома по улице Массальского около 19:00 был найдет труп приезжего из Средней Азии.





Тело обнаружил врач неотложной помощи поликлиники №93. Специалистов вызвал врач погибшего мужчины. Врачи зафиксировали на теле множество травм на голове и правой руке.





В свою очередь, владелица квартиры, которая сдавала жилье братьям, сообщила, что квартиру погибший арендует уже два года и к нему со стороны соседей не было жалоб.





Следственный комитет начал проверку по факту.