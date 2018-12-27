В ГИБДД назвали самый аварийный день в Петербурге в 2019 году

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало количество аварий, которые произошли в городе и области за прошедшие сутки.





Самым рекордным по числу ДТП днем стал четверг, 17 января. Большое количество дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в связи с непогодой, которая обрушилась на город в этот день. Дорожные предприятия не успевали убирать снег и в результате 17 января дорожной полицией было зафиксировано 577 ДТП. В авариях пострадали 13 человек, в том числе 4 ребенка.



В свою очередь, сообщают в Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за сутки в области произошло 142 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 9 человек, в том числе и трое детей. В результате аварий погибли четыре человека.