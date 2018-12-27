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В ГИБДД назвали самый аварийный день в Петербурге в 2019 году
12:51
Тэги: дтп, гибдд, петербург, ленобласть
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