В Петербурге будут судить «Володарского стрелка», который устроил пьяную стрельбу после ДТП





По версии следствия, инцидент произошел вечером 28 февраля 2018 года на Октябрьской набережной возле Володарского моста. Лосев, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Форд», врезался в «Вольво», в котором находились двое мужчин.





Виновник аварии вызвал на место ДТП свою супругу, а сам сходил домой за ружьем, вернулся и открыл стрельбу по людям, находившимся в «Вольво», ранив обоих мужчин.





Очевидцы происшествия вызвали полицию.

Сотрудник полиции предложил стрелку, который уже уходил с места преступления, сдаться. Получив отказ, полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух и увидел направленный на себя дробовик. Был открыт огонь на поражение.





После этого Лосев был обезоружен и отправлен в больницу. Также были госпитализированы двое мужчин из автомобиля "Вольво".

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Уголовное дело к производству пока не принято.

Лосевым заявлено ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных.





Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Дмитрия Лосева, который на Октябрьской набережной в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу под Володарским мостом, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.