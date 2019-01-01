После пожара в петербургской типографии жительница Ломоносова не может найти мужа

Молодая жительница Ломоносова не может найти мужа уже сутки. Как сообщает 21-летняя девушка, в 17 января около 13:30 она вместе с мужем и его другом по имени Иван зашли в один из офисов комплекса. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Позже девушка прошла к кофейному аппарату и в процессе ожидания раздался хлопок и повалил едкий дым. Она выбежала вместе с людьми на улицу, что произошло с мужем и его приятелем, она не знает.





Напомним, пожар в типографии произошел 17 января. В результате трое человек погибли, еще трое были госпитализированы.