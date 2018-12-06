Жилищная инспекция посетила незаконный хостел на Литейном

Судебные приставы добились от владельца квартиры на Литейном проспекте доступа представителей жилищной инспекции. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов Управление ФССП России по Санкт-Петербургу





На владельца заявили жители дома, которые сообщали о незаконной перепланировке квартиры.





После возбуждения исполнительного производства судебный пристав выяснил, что мужчина находится в Москве. Владелец вернулся в Петербург под угрозой запрета выезда за границу. В назначенный для проведения исполнительных действий день судебный пристав и представитель жилищной инспекции посетили квартиру.





Как оказалось, владелец помещения организовал там хостел, и самовольная перепланировка действительно была.





Что будет дальше с владельцев незаконного хостела пока не сообщается.