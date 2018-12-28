В Ленобласти молодая женщина из Костромы обвиняется в совращении несовершеннолетней





Как полагает следствие, в период с августа 2018 года по 15 января 2019 года, находясь на территории Всеволожского района Ленинградской области, 21-летняя женщина неоднократно вступала в половую связь с 15-летней девушкой, зная о ее возрасте.





По предварительной информации, обвиняемая нигде не работает, ведет бродяжнический образ жизни, не имея постоянного источника доходов.



